Umidade do ar chega a 7% no Distrito Federal

O Distrito Federal chegou a registrar na tarde de ontem umidade relativa do ar de 7%, segundo medições do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O índice caracteriza estado de alerta máximo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). E os índices devem manter-se baixos nos próximos dois dias. A OMS classifica como de risco a umidade relativa do ar inferior a 12%. Quando se chega a 20%, a população já começa a sofrer com dificuldades respiratórias e secura na garganta, nariz, olhos e pele. Ontem, a Defesa Civil do Distrito Federal emitiu boletim de alerta, indicando medidas preventivas para evitar problemas de saúde.