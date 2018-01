Umidade do ar cai para 7% em Brasília

Enquanto as enchentes arrasam regiões de Alagoas e de Pernambuco, a umidade do ar caiu para 7% em Brasília, na região do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, na tarde de ontem. Na sexta-feira passada, o nível havia caído para 9% no local. Esses valores são extremamente baixos, prejudiciais à saúde e caracterizam estado de emergência, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nesses casos, é recomendável que a população evite a prática de atividades físicas nas horas mais quentes do dia e mantenha o corpo hidratado. Essa queda de umidade verificada no Planalto Central é resultado do predomínio de uma forte massa de ar seco sobre o Centro-Oeste do País. Até o começo de julho esse quadro não deve ser revertido.