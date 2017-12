Umidade do ar aumenta a partir desta terça-feira em São Paulo

SÃO PAULO - A partir desta terça-feira, 13, há previsão de chuva para todo o Estado de São Paulo, principalmente na região sudoeste. A terça-feira começa com sol e temperaturas em elevação, mas a aproximação de uma frente fria muda o tempo no final do dia, segundo o Climatempo.

Este sistema causa aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, o que eleva os índices de umidade e melhora a qualidade do ar na Grande São Paulo. A umidade relativa do ar pode chegar a 93%, bem acima da média da semana passada, que foi de 30%.

O predomínio de sol provocou mais uma tarde com temperaturas elevadas para a época do ano na Grande São Paulo, onde as máximas chegaram aos 28ºC e chuvas isoladas. A umidade relativa do ar entrou em declínio e oscila em torno dos 40%. O tempo seco dificulta a dispersão de poluentes, o que prejudica a qualidade do ar na Capital paulista, onde não há registro de chuva desde o dia 23 do mês passado.