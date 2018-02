Umidade chega a 27% e capital entra em atenção A capital entrou, às 15h40 de ontem, em estado de atenção por causa da baixa umidade relativa do ar, que chegou a 27%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Com a falta de chuva e a umidade reduzida, há um aumento nos níveis de dióxido de enxofre e partículas de poluentes no ar. A cidade saiu do estado de atenção no fim da tarde.