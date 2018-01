Umidade cai a 20% e capital paulista entra em estado de atenção

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo teve neste domingo, 3, a tarde mais seca deste inverno, com índice de umidade relativa do ar de 20%. O tempo seco já coloca a cidade próxima do estado de alerta e, de acordo com os meteorologistas, voltará a chover somente nesta terça-feira, 5.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.