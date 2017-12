Umidade baixa ameaça todo o Estado de SP O ar seco deixou várias áreas do Estado de São Paulo em alerta ontem. Em Presidente Prudente, no oeste paulista, e no Guarujá, na Baixada Santista, a umidade relativa do ar baixou para 20%. O limite apontado como seguro pela Organização Mundial de Saúde é 30%. Na capital paulista, o menor índice hoje foi de 29% pela medição do Campo de Marte. Uma frente fria se aproxima de São Paulo e deve mudar o clima a partir de sábado. Os ventos ganham força e espalham umidade e nuvens no sul e leste do Estado.