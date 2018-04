Uma vida de recusas, sempre no limite O pernambucano Marcelo, de 39 anos, chegou aos 18 a São Paulo, seguindo uma trajetória de trabalho. Começou em um balcão de bar no centro, virou assistente de cozinheiro, trabalhou por quatro anos no Família Mancini, entre outros restaurantes. Entrar na droga foi fácil. O filho de um patrão português o apresentou à cocaína, que passou a usar quase diariamente. Quando descobriu o crack, em 2007, não segurou mais a onda.