Uma semana depois, Nordeste já sofre com epidemias causadas pela chuva

A informação do surto foi dada anteontem pelo prefeito de Maraial, Marcos Maraial, às autoridades regionais de saúde. Em Palmares, cerca de 80 pessoas da cidade e de municípios vizinhos já procuraram atendimento no Hospital Menino Jesus por causa de vômitos. O equipamento privado passou a ser a referência local depois que o Hospital Regional de Palmares, que atende 22 municípios da região, foi totalmente destruído ao ficar dois dias embaixo d"água.

"Por enquanto, só nos resta tomar medidas para evitar a desidratação que pode ser causada pela diarreia. Vamos fazer exames para monitorar esses casos", diz o médico Evandro Arraes de Alencar Noronha, gerente da 3.ª Regional de Saúde e responsável pelos atendimentos na área.

Cólera. O temor e a supervisão redobrada das autoridades em relação à manifestação de sintomas de doenças epidêmicas ainda é motivado pelo fato de a cólera ser endêmica na região da Zona da Mata Sul. O bacilo foi controlado somente nos anos 1980 em Cortês, município vizinho a Palmares. Mas, como é resistente, pode voltar a se proliferar em condições ambientais e sanitárias propícias para o contágio, que ocorre principalmente quando há carência de rede de esgoto e de água potável.

"Com lama e falta d"água, o rio fica contaminado e as doenças podem se propagar rapidamente. Os casos de vômitos mostram o tamanho do problema da sujeira", alerta Noronha.

Para piorar, a rede hospitalar de toda a região da Zona da Mata Sul foi amplamente danificada com as cheias. Além do Hospital Regional, que atende 22 municípios, foram totalmente destruídos Hospitais de Pequeno Porte (HPP) em Jaqueira, Água Preta e Cortês. Em Palmares, a equipe do hospital arrasado está espalhada pelos prédios de dois hospitais privados.

Preocupação. Para investigar os sintomas das doenças que começam a se manifestar, a 3.ª Regional de Saúde já começou a administrar um hemocentro e um laboratório de análises para identificar sinais de doenças contagiosas e tentar conter a proliferação. Os doentes estão sendo atendidos graças à colaboração de equipes médicas da Aeronáutica, instaladas em Barreiros, e núcleos do Exército trabalhando em Água Preta e Cortês.