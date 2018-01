Muitas das fábricas que surgiram em São Paulo ainda no final do século XIX e ao longo do século XX se instalaram em bairros como a Mooca e o Brás. A região virou reduto dos imigrantes. Recém-chegados, eles escolhiam esses locais para morar, sobretudo porque estavam ao lado dos lugares em que trabalhavam. Conheça algumas das mais importantes indústrias daquela época