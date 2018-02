Uma rede imensa de vias expressas O plano diretor do ex-prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz, de 1971, representa a São Paulo ideal da sua época: uma metrópole cortada por vias expressas em todas as direções. Na época, a locomoção dentro da cidade era centrada no transporte por carros. A ideia era que o paulistano fosse servido por uma rede de vias nas quais se pudesse dirigir a 120 km/h, sem semáforos. De todas as vias previstas, apenas a Avenida Sumaré, na zona oeste, saiu do papel.