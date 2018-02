Uma preciosidade em estilo art déco

Um painel em laca no puro estilo art déco impera desde 1953 no salão nobre do Jockey Club de São Paulo. O puro-sangue em movimento, do francês Bernard Dunand, é uma das mais valiosas obras da América Latina neste estilo. "Bernard é filho do maior artista da laca no art déco francês, Jean Dunand", diz o presidente do Instituto Art Déco Brasil, o carioca Márcio Roiter, de 58 anos.

Ele comanda em agosto o 11.º Congresso Mundial de Art Déco, no Rio e em São Paulo. O Jockey está na lista de visitas. "Em uma das vezes que fui lá, a decoração de uma festa escondia o painel." Em números, o Rio tem mais obras no estilo do que São Paulo, mas Roiter diz que a capital paulista tem preciosidades. "O Banco de São Paulo, na Rua 15 de novembro, é surpreendente."