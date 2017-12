Uma pessoa morre em incêndio na zona sul

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu em um incêndio em um bar na Rua Domingos de Morais, próximo à Rua Loefgren, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 1h55 desta terça-feira, 14, e foi extinto cerca de 40 minutos depois. Dentro do imóvel, os bombeiros encontraram o corpo carbonizado. Ainda não há informações sobre a vítima.

O bar estava fechado no momento do incêndio e, provavelmente, a vítima dormia no local, afirma o Corpo de Bombeiros. Ainda segundo a corporação, sete viaturas foram empenhadas para combater as chamas. As causas do incêndio estão sendo apuradas.