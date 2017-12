Uma pessoa morre e quatro ficam feridas em acidente na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um grave acidente entre dois carros provocou a morte de uma pessoa e deixou outras quatro feridas na Avenida Dom Hélder Câmara, conhecida como Tiquatira, no sentido bairro, nas proximidades da Avenida São Miguel, na Ponte Rasa, na zona leste da cidade, na madrugada desta quarta-feira, 15.

A batida aconteceu às 2h53, quando um dos carros envolvidos avançou o sinal vermelho em alta velocidade. O veículo preto só tinha um passageiro. O carro branco que estava com quatro pessoas chegou a capotar no momento do impacto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Ermelino Matarazzo, mas uma delas faleceu no local.

Moradores relataram à polícia que foi possível ouvir o forte estrondo da colisão.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), motoristas devem evitar a região que permanece com vias interditadas.

Av. Dom Hélder Câmara sentido bairro, interditada junto a R. Dona Cecília Santana, devido a interferência. Evite a região. #ZL — CET São Paulo (@CETSP_) 15 de novembro de 2017

A perícia permanece na região para apurar as causas do acidente. O caso foi encaminhado ao 24º DP (Ponte Rasa).

Outro acidente com vítima fatal

Um motoqueiro morreu após sofrer queda na Praça José Vieira de Carvalho Mesquita na esquina com a Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste, na madrugada desta quarta-feira.