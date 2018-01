Uma pessoa é assassinada na zona norte da capital paulista

SÃO PAULO - Uma pessoa foi morta a tiros na região da Vila Brasilândia, na zona norte da capital paulista, na noite desta segunda-feira, 15. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Real Grandeza, por volta das 21h05.

Os policiais foram acionados para atender a um chamado de agressão, após vizinhos terem ouvidos disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local do crime, os oficiais encontraram a vítima, que havia sido baleada, caída. O agressor já havia fugido, diz a PM.

Ainda de acordo com a corporação, embora a vítima tenha sido socorrida ao Pronto-Socorro 21 de Junho, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado).