Uma passarela onde pode tudo Vale tudo. Ficar pelado, cantar alto, fazer caretas, gritar bastante ou simplesmente caminhar olhando para os lados. Batizada de #eununca (uma brincadeira com uma das mais populares "hashtags" do Twitter), uma passarela espelhada de 18 metros de comprimento será instalada no Viaduto Santa Ifigênia para que paulistanos possam, em pleno centro de São Paulo, fazer o que der na telha.