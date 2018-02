UMA MISTURA DE TRISTEZA E ALÍVIO O marido da operadora de caixa Alessandra Mattos, de 23 anos, não a deixou ir à Kiss no sábado à noite, mesmo com o convite já comprado. Ela ficou brava e brigou com o marido. Todo mundo da loja estaria lá. "Ele falou: 'a gente tem um guri de três anos, eu não quero que tu vá!' Fiquei com raiva, ameacei. Tive de vender o ingresso da festa", relata.