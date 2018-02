Uma criança e um homem morrem em tiroteio na zona sul de SP

São Paulo, 16 - Uma criança de 9 anos e um homem de 52 morreram em um tiroteio na Avenida São Paulo, zona sul da capital. A troca de tiros, nesta quinta-feira, 15, ocorreu entre bandidos que tentaram assaltar um caminhão de cerveja e os seguranças da carga, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O homem morto fazia escolta do caminhão, em outro carro, acompanhado de um ex-policial militar de 20 anos.

O veículo com a carga foi abordado por um carro com quatro homens armados e encapuzados. O segurança João Celestino da Cruz, de 52 anos, que estava armado, fez um movimento que provocou a reação dos criminosos e deu início ao tiroteio.

João Gabriel Silva Lima, de 9 anos, que estava próximo do local do crime, foi atingido por várias balas. O menino e Cruz, também baleado, foram resgatados, mas morreram ao chegar ao hospital, de acordo com a secretaria. Os assaltantes fugiram.