Um tour pelas padocas da cidade

A modelo Geanine Marques é apaixonada pelas padarias de São Paulo. "Sou paranaense, nem tinha esse cultura de "padoca" por lá", conta.

Ela veio para a cidade em 1993 tentar a carreira de cantora. Desde então, sua veia artística deslanchou: hoje ela é modelo, musa do Alexandre Herchcovitch e cantora da banda Stop Play Moon.

Moradora de Pinheiros, na zona oeste, Geanine adora poder fazer tudo a pé no seu bairro e já elegeu sua "melhor média da cidade".

Garimpo. "Trocos muitos almoços por uma média e pão na chapa com requeijão, uma de minhas últimas descobertas." Um de seus lugares favoritos é a Padaria Dengosa, que fica nos Jardins, perto de sua casa. "É um lugar que amo desde que vim morar em São Paulo", revela.

Forasteira. Geanine foi conhecer as famosas padarias paulistanas só depois de chegar à cidade. O resultado foi amor à primeira vista. Na Padaria Dengosa, ela diz que é habitué. "Eles fazem vitamina do jeito que eu gosto, com sanduíche de queijo minas com tomate", explica.

Favorito. Mas o melhor café que ela diz ter encontrado nos seus 18 anos em São Paulo foi o da Padaria Trigonela, em Pinheiros. "Sou apaixonada. Lá eles fazem a melhor média da cidade."