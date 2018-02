Um tour histórico pelo Mackenzie Desde o início do mês, é possível conhecer as dependências históricas do câmpus de Higienópolis do Instituto Presbiteriano Mackenzie em um tour monitorado com duração de 1h30. Até a última sexta-feira, 300 pessoas já haviam feito o passeio - que é grátis, mas precisa de agendamento, pelo telefone (11) 2114-8661.