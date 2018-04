Um roteiro especial bolado para a Virada

O Turismetrô, programa de roteiros históricos que existe desde 2006 e tem o metrô como meio de transporte, prepara passeios especiais. Os tours ocorrerão sábado à noite (18h, 20h e 22h), com saída sempre da Estação da Sé. O bilhete custa R$ 2,65 e o itinerário previsto passará pelo Largo de São Bento, Praça Antonio Prado, Largo do Café, Praça do Patriarca e Pátio do Colégio (foto). Um guia vai monitorar o trajeto e passar informações históricas aos participantes. No meio do caminho, um grupo de atores encenará uma esquete teatral. Mais informações no site www.cidadedesaopaulo.com.br/turismetro.