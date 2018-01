Um quinto das pessoas que fazem exame de HIV no Emílio Ribas desiste do resultado

Um levantamento feito pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas aponta que de 867 pessoas que fizeram exame de sorologia para HIV no instituto, entre janeiro e dezembro de 2012, um quinto não voltou para buscar o resultado do teste. De acordo com o infectologista Jean Gorinchteyn, o medo e a falta de informação são os principais motivos que levam a não querer saber o resultado do exame.

“As pessoas se encorajam a fazer o exame, mas o que as faz não buscar é o fato de que ao fazer o exame entram no ambiente hospitalar e imaginam que elas possam ter, com o diagnóstico positivo, uma mudança completa de vida, com enfrentamento de preconceitos e tudo mais”, disse.

Gorinchteyn reforçou que é preciso que as pessoas se conscientizem da necessidade de saber o resultado do exame. Assim, caso estejam contaminadas, possam se tratar e evitar a transmissão do vírus para outras pessoas. Segundo ele, cerca de 30% das pessoas que fazem o exame estão infectadas. “Eles acham que estão bem, pois normalmente estão em uma fase na qual não têm alterações imunológicas. Quando descobrem, é a hora que vão ter as doenças oportunistas”. O médico disse ainda que o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento.