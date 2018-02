Um prêmio tradicional e cheio de boas histórias A partir das 20h de hoje, no Teatro São Pedro, serão anunciados os vencedores da atual edição do Prêmio Governador do Estado para a Cultura - as categorias são Artes Visuais, Cinema, Circo, Dança, Inclusão cultural, Música, Teatro, Instituição Cultural e Mecenato. Criado na década de 50, o prêmio marcou várias gerações de artistas paulistas pelo reconhecimento que proporcionava à atividade. Ele deixou de ser entregue por mais de duas décadas até ser retomado, em 2010.