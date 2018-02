Um patinador no verde do Ibirapuera

Em apresentações de musicais infantis com a companhia, Tavares já visitou mais de 29 países. Pela primeira vez no País e em São Paulo, faz hoje (às 16 horas e às 20 horas), ao lado de 25 patinadores, as duas últimas encenações do espetáculo A Bela e a Fera, no Via Funchal.

Semana passada, aproveitou o tempo livre entre os shows na capital e tirou um dia para passear - e se encantar - com a paisagem do Parque do Ibirapuera, na zona sul. Tavares achou o local "pequeno, em comparação com a grandeza da cidade". "São tantos prédios altos que esse parque cheio de árvores e flores fez com que eu me sentisse em uma verdadeira floresta, no meio do nada. Amei esse contraste."

Na quinta-feira, ele e outros dois bailarinos foram ao rinque de patinação do Shopping Eldorado para ensinar como se desliza suavemente sobre o gelo a crianças carentes da ONG Liga Solidária. Apesar de ter aprendido a falar português, teve de recorrer à linguagem corporal para facilitar a interação.