Um passo histórico para o País Desde 1995, notícias dão conta da livre atuação do crime organizado e de grupos de extermínio na divisa entre Paraíba e Pernambuco. São pelo menos 15 anos sem que o Estado tenha tomado medidas efetivas para o desmantelamento desses grupos, que têm ampla participação de agentes públicos. A decisão do STJ, que transferiu a competência de investigação e processo judicial do assassinato de Manoel Mattos e de outros fatos relacionados, era esperada com ansiedade por diversas entidades brasileiras e por juristas e intelectuais que defendem direitos humanos.