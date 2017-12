Um novo símbolo para o Metrô?

Em operação desde maio, a Linha Amarela está funcionando apenas das 9h às 15h - o contrato de concessão prevê o horário reduzido nos seis primeiros meses, para a realização de ajustes técnicos. Dos 134 trens do Metrô paulistano, cinco estão em atividade na Linha Amarela - outros seis já foram adquiridos e devem entrar em funcionamento em breve. Novidade em São Paulo, estes novos trens são totalmente automáticos e funcionam sem condutores, como os da Linha 14 do Metrô de Paris.

Interrogações

Quando e onde ocorreu o primeiro voo brasileiro?

Às 5h50 do dia 7 de janeiro de 1910, em Osasco - então vila do município de São Paulo. O aviador e inventor Dimitri Sensaud de Lavaud (1882-1947) percorreu 103 metros em 6 segundos. Detalhes do feito estão no recém-lançado livro 1910 - O Primeiro Voo do Brasil.

E onde está esse avião?

O original não existe mais. Mas há uma réplica dele, batizado de São Paulo, no acervo do Museu TAM - Asas de Um Sonho, reaberto ao público no mês passado. O museu fica no km 249 da Rodovia SP-318, em São Carlos (SP). Informações pelo telefone (16) 3306-2020.