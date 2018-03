Um morto e um ferido em tiroteio na Saúde

Policiais militares entraram em confronto com quatro homens armados às 20h30 de ontem na Vila Saúde, zona sul de São Paulo. Uma pista da Avenida Jabaquara foi bloqueada no trecho da Estação Saúde do Metrô depois que o tiroteio terminou com um morto e um ferido. Três homens foram detidos. Segundo a polícia, os militares identificaram um veículo roubado com quatro ocupantes, que iniciaram os disparos ao perceberem a aproximação da PM.