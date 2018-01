Um morto e um ferido em queda de elevador

João Alécio Peral, de 58 anos, morreu ontem, por volta das 7h50, na queda de 10 metros de um elevador construído por ele em um imóvel da Rua Floriano de Toledo, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, região de Itaquera, zona leste de São Paulo. O filho dele, Eder Alécio Peral, de 30, foi levado pelo helicóptero da PM ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera. O rapaz estava consciente, mas com traumatismo na coluna, rigidez abdominal e falta de sensibilidade nas pernas.