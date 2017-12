Um morto e dois feridos durante assalto na Vila Mariana

Uma pessoa morreu e duas outras sofreram ferimentos durante uma tentativa de assalto a uma residência, no final da noite deste domingo, na Rua Carlos Petit, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Nenhuma das vítimas do assalto sofreu ferimentos. Por volta das 22h50, quatro homens invadiram a casa, no momento em que um casal e a filha deles entravam na residência. A Polícia Militar foi avisada e, quando os policiais chegaram os ladrões tentaram fugir pelos fundos. Um deles foi baleado, durante suposta troca de tiros, e morreu a caminho do PS do Hospital São Paulo. Ele foi identificado como Alexandre Alves dos Santos, 20 anos. Outro comparsa, também baleado, foi socorrido ao PS Vergueiro e deverá ter alta nas próximas horas. Um policial militar também sofreu escoriações ao cair do telhado, quando perseguia os assaltantes. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Cruz Azul. Outros dois ladrões conseguiram fugir. O caso será registrado no 6º Distrito Policial do Cambuci.