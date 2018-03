Um morre em ação no RJ que investigava chacina Após a megaoperação de ontem das Polícias Civil e Militar do Rio em busca de envolvidos na onda de violência em Mesquita, na Baixada Fluminense, um homem foi morto durante tiroteio, três menores foram apreendidos e dez pessoas, presas. Todos têm relação com o tráfico, mas não com as mortes na Favela da Chatuba, há uma semana, quando dez pessoas foram mortas por traficantes da região. Desde quarta-feira, a polícia prendeu um ex-militar, apreendeu dois menores e decretou a prisão de cinco suspeitos (foragidos) de envolvimento com os crimes.