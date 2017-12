Um morre e sete sofrem ferimentos graves após tombamento no interior

SÃO PAULO - O tombamento de um micro-ônibus deixou uma pessoa morta e sete gravemente feridas na cidade de Aspásia, no interior de São Paulo, na noite desta terça-feira, 28. Outras 11 vítimas sofreram ferimentos leves.

SÃO PAULO - O acidente aconteceu na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na altura do quilômetro 607, no sentido Santana da Ponte Pensa. O veículo havia saído do município de Santa Salete, segundo informa a Polícia Militar Rodoviária.

Por volta das 20h15, o motorista perdeu o controle da direção e tombou o veículo no canteiro central da rodovia. As causas do acidente ainda serão apontadas pela perícia, no entanto os policiais constataram no local que os dois pneus traseiros no lado direito do micro-ônibus estouraram.

As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia e para o Pronto-Socorro de Santa Fé do Sul. O acidente deve ser investigado pela Delegacia de Aspásia.