Um morre e sete ficam feridos após caminhão com presos capotar

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e sete ficaram gravemente feridas após um caminhão que transportava presos capotar na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu na noite de terça-feira, 4, por volta das 20h40, na altura do quilômetro 311.

O caminhão deveria transportar os presos de Peruíbe até Praia Grande, no litoral, afirma o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Com o acidente, um dos presidiários morreu na hora. Entre os feridos, cinco são detentos e dois, policiais militares. Todos foram encaminhados ao pronto-socorro Agenor de Campos, em Mongaguá, segundo o DER.

O motivo do acidente ainda não foi informado. Como o caminhão tombou no acostamento, apenas a faixa da direita ficou interditada para prestar atendimento às vítimas. Também de acordo com o DER, o acidente não provocou prejuízo no trânsito da rodovia.