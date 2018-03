Um morre e dois são presos após assalto a casa no Itaim Paulista

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

Um suspeito morreu e outros dois foram presos na noite deste sábado, 20, após assaltar uma casa e tentar roubar um carro, na Rua Alfredo Moreira Pinto, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Por volta das 22h30, policiais militares foram chamados para atender um caso de roubo em residência e encontraram os ajudantes J.L.G., de 27 anos, e E.S.N., de 33 anos, tentando roubar o Gol de um homem que passava pela rua, para fugir.

Um deles estava armado com um revólver calibre 38 e o outro vestia um colete da Polícia Civil. Com eles, os policias encontraram R$ 2,9 mil. Houve troca de tiros e o motoboy E.G.B., 27 anos, foi baleado. Ele foi levado ao Pronto-Socorro Santa Marcelina, mas não resistiu. O revólver calibre 38 que estava com ele foi apreendido.

O dono da casa roubada informou que chegava da rua e abriu o portão para entrar com o carro, quando foi abordado pelos três homens, armados, que roubaram o dinheiro que ele guardava no guarda-roupas.