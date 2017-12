Um morre e dois ficam feridos em desabamento de obra no Butantã

Atualizada às 12h57

SÃO PAULO - Um homem morreu e dois ficaram feridos sem gravidade no desabamento do contrapiso de uma obra na Rua Francisco Morato, no Butantã, zona oeste de São Paulo, nesta sexta-feira, 17. Segundo a Defesa Civil, os bombeiros atenderam a ocorrência às 10h. As vítimas seriam operários da construção, em estágio inicial, e o acidente teria ocorrido quando máquinas faziam escavações para as fundações.

De acordo com a Defesa Civil, a polícia foi chamada para fazer uma perícia no local e investigar a causa do acidente.