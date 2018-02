Um morre e cinco ficam feridos após briga no litoral norte de SP

SÃO PAULO- Um homem de 38 anos morreu após se envolver em uma briga por volta das 18h desta segunda-feira, 15, na praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Outras cinco pessoas ficaram levemente feridas.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava em um quiosque e começou a discutir com outras pessoas. Ele deixou o local e retornou em seguida com uma arma calibre 12, efetuando um disparo. Uma pessoa foi atingida no braço e outras cinco acabaram se ferindo com o estilhaços da bala. Todas foram socorridas no PS Estela Mares.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A PM informou que ao chegar ao local, o homem que havia disparado a arma foi alvejado e morto - não se sabe de onde veio o tiro. Segundo a polícia, ele possuía diversas passagens criminais. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba.