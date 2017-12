Um mar de possibilidades

Praia é uma delícia, mas cansa. Se você passa o tempo todo estirado na areia, lembre-se que o mar oferece outras possibilidades além da vista. Em algumas horas, você pode explorar o litoral, mergulhar e visitar ilhas paradisíacas não muito distantes da costa. O Guia Verão selecionou os melhores passeios de escuna e canoa para você desbravar o litoral de Ubatuba a Itanhaém. Consulte sua bússola para conhecer, na porta norte, a Ilha Anchieta, que guarda um presídio e muita história, em expedições de barco que saem de Ubatuba. Bons ventos também levam você a paisagens ainda pouco conhecidas de Ilhabela. Descendo o litoral até Bertioga, escolha entre se aventurar pela costa ao sul ou fazer um passeio de canoa canadense pelo rio local. No Guarujá, fuja das concorridas praias de Pitangueiras e Enseada e encontre seu lugar ao sol em paraísos (quase) exclusivos. Na vizinha Santos, navegue pela diminuta Ilha das Palmas e aproveite para pescar. Ou embarque em uma escuna em São Vicente, que passa por baixo da ponte pênsil, e parta para uma expedição de barco em Itanhaém, com direito a um banho doce e refrescante na prainha de uma ilha fluvial. Defina a sua rota de navegação. Porque já é hora de levantar âncora. Piscinas naturais (e história) Estar em Ubatuba e não visitar a Ilha Anchieta é como ir à praia e não pisar na areia. O local reúne maravilhas naturais e históricas como a Praia do Engenho, onde rochas formam piscinas naturais, próximas às ruínas de um antigo presídio. O roteiro feito pela empresa Kauai’s dura cerca de quatro horas. A empresa Mykonos inclui na programação a Praia Sete Fontes, de difícil acesso (apenas por mar ou trilha), que, apesar de isolada, tem quiosques. Mykonos. R. Flamenguinho, 17, Saco da Ribeira, Ubatuba, (12) 3842-0329. 11h (saída). R$ 35. Kauai’s. Rod. Caraguá-Ubatuba, Km 62, Ubatuba, (12) 3842-4288. 15h30 (saída). R$ 35. Passeio circundante É fácil se aventurar de barco por Ilhabela, cercada de água por todos os lados. Um dos trajetos mais procurados pelos turistas é o que segue para o norte e passa por dez praias até chegar às quase desertas areias do Jabaquara e da Fome, que não são acessíveis por carros de passeio. Na metade do percurso, é feita uma pausa para o almoço, cobrado à parte (R$ 32, por pessoa). Como o percurso dura quase o dia inteiro, também há serviço de bar a bordo. Maremar. Av. Princesa Isabel, 90, Píer da Praia do Perequê, Ilhabela, (12) 3896-1418. 11h/ 17h30. R$ 40 (crianças entre 4 e 12 anos pagam meia). É necessário agendar o passeio com um dia de antecedência. Cc.: V. Dica: A maioria dos barcos tem música ambiente durante o passeio. Para evitar surpresas desagradáveis, verifique se a trilha sonora combina com os seus ouvidos Canoa e banho de lama Para quem quer se aventurar por águas doces e salgadas, Bertioga é uma boa opção. Navegando pelo Rio Jaguareguava (foto), é possível admirar a rica vegetação das margens, conhecer sua importância histórica e até se lambuzar com uma argila de efeito esfoliante e hidratante. A EcoJaguareguava organiza passeios monitorados em canoas canadenses e havaianas. Quem optar pelo tradicional passeio de escuna, pode conhecer praias do Guarujá fora do circuito Enseada-Pitangueiras. A Galápagos faz roteiro que percorre praias como Camburizinho, Iporanga, Pinheirinho e Branca, além da Ilha do Guará. EcoJaguareguava. R. Mário Botose, 116 (Rod. Rio-Santos, Km 226), Bertioga, (13) 9758- 5090. 9h e 14h (saídas). R$ 35. Galápagos. Av. Vicente de Carvalho, 713, Centro, Bertioga, (13) 3317-1848. 10h, 12h, 14h e 16h (saídas). R$ 15. Dica: Se o passeio for longo, informe-se sobre o almoço e preços cobrados à parte. Cheque também se há serviço a bordo com lanches e bebidas Para além dos sete canais Esqueça os sete canais e o centro histórico. No passeio de 90 minutos de escuna, você tem a chance de conhecer um lado menos explorado de Santos. São oito pontos turísticos visitados, entre eles a Fortaleza da Barra, a Ilha das Palmas, o Porto de Santos e as praias do Góes e do Cheira Limão, já no Guarujá. O ponto alto da expedição é o banho de mar nas águas verdes e calmas da praia de Sangaba. É possível escolher entre duas escunas: uma para 85 pessoas e outra para 200, a maior embarcação de passeio da Baixada. Ponte Edgard Perdigão. Av. Alm. Saldanha da Gama, s/nº, Ponta da Praia, Santos, (13) 3014- 8228. 9h/18h40 (saídas a cada 40 minutos; chegar 20 minutos antes do embarque). R$ 20/R$ 10 (4 a 10 anos e acima de 65). A cidade vista do mar No meio das férias, você pode mudar o ângulo do verão. No passeio de escuna pela orla de São Vicente, você vê o mar de outro ponto que não o da areia e ainda pode se surpreender com uma faceta diferente da cidade. A embarcação parte do píer da praia do Gonzaguinha, percorre a baía, passa pela ponte pênsil, faz uma rápida pausa no portinho de Praia Grande, para na praia de Paranapuã por 20 minutos (tempo suficiente para um delicioso banho de mar) e retorna ao ponto de partida. A duração do passeio é de 1h40 e dá pra escolher entre as escunas com 20 ou 30 lugares, todas com música ambiente. A viagem é a desculpa ideal para tirar (mesmo que brevemente) seus pés da areia. Badauê. Av. Antônio Rodrigues, s/nº, Píer Gonzaguinha, São Vicente, (13) 3567-1273. 10h/ 17h. R$ 15. Peixes raros e areia limpa Para fazer um programa diferente e que envolva toda a família, uma boa dica em Itanhaém é o passeio de barco pelo leito do Rio Preto. A empresa Rio Branco tem roteiros de escunas que partem diariamente do Rio Itanhaém (foto). O barco percorre áreas de manguezais e vegetação de mata atlântica até chegar ao Country Club. O local abriga espécies de aves e peixes raros, além de ter uma ilha fluvial com prainha de areia branca, boa para um refresco nos dias quentes. A embarcação permanece uma hora na ilha, tempo suficiente para aproveitar a pequena infraestrutura local, com quiosques e aluguel de caiaques. Rio Branco. Pça. Emídio de Souza, s/nº (ao lado da ponte da Praia dos Sonhos), Itanhaém, (13) 3426-2126. 9h30 e 15h30 (saídas). R$ 20. Dica: Verifique se a escuna tem parte coberta. Se tiver crianças, é bom garantir um lugar à sombra (ou reforçar a proteção com boné e camiseta branca)