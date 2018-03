Um grito, três cenas paulistanas Setembro é mês de lembrar o episódio histórico brasileiro que projetou o bairro do Ipiranga, no qual d. Pedro I declarou a Independência, na memória nacional. É tempo também de rever o local, que hoje abriga parque e museu, retratado no século 19 em três momentos distintos. Em 1823, um ano após a famosa passagem do imperador, o inglês Edmund Pink pintou o primeiro retrato do local. Em 1847, 25 anos após o grito, Miguel Dutra mostrou a paisagem do acontecimento. A mais conhecida tradução do 7 de Setembro, na versão de Pedro Américo, no entanto, só foi desenhada em 1888. A arte perpetuou o grito real e a oitocentista paisagem do Ipiranga.