‘Um filé Luana Piovani, por favor!’

Para quem gostaria de ver famosos da TV ou do cinema, mas nunca consegue, outra opção pode ser saborear pratos, sobremesas e drinks que homenageiam celebridades. As opções são as mais diversas. Há desde um cupcake com o nome do presidente americano, Barack Obama, ao sanduíche Elvis Burger, em homenagem ao Rei do rock. Receitas com o nome do jogador Ronaldo, do diretor Clint Eastwood e da atriz Luana Piovani - que inspirou um suculento filé - também aparecem nos menus dos restaurantes paulistanos.

A casa com o maior número de pratos com nomes de famosos é o restaurante Paris 6, nos Jardins. O local estreou o cardápio famous no ano passado. Hoje, já são mais de 100 opções em homenagem a celebridades. "Todas as receitas foram inspiradas em famosos. A exceção é o creme de tomate Ma Belle Caroline, que criei para homenagear a minha mulher", conta o proprietário, Isaac Azar.

A onda começou com o ator global Bruno Gagliasso. O prato que leva o nome do artista foi criado num dia em que ele visitou o restaurante e foi conhecer a cozinha. Assim, nasceu o Crevettes à Bruno Gagliasso (arroz acompanhado de camarões grelhados). O prato é um dos hits da casa, com uma média de 15 pedidos por dia. No mesmo cardápio, há o steak Cauã Reymond e o filé Luana Piovani. Confira outros pratos inspirados em famosos e escolha o seu:

AGNOLOTTI ANA MARIA BRAGA

Ravióli recheado com mussarela de búfala e coberto com tomate e presunto de parma (R$ 61)

STEAK TARTAR LUANA PIOVANI

Filé mignon picado com condimentos franceses e batata grelhada (R$ 41)

Onde: Paris 6

Localização: Rua Haddock Lobo 1240; Jardins; 3085- 1595

CUPCAKE OBAMA

Massa de chocolate, recheio de ganache, coberto com creme de chocolate

CUPCAKE CLOONEY

Com cremes de café e chocolate e cobertura de ganache

Preço: R$ 6,50, o grande, e R$ 5, o normal.

Onde: Cupcake & Co

Localização: Shopping Butantã - Av. Professor Francisco Morato, 2718; 3564-8727

DRINK CLINT EASTWOOD

Tequila, uísque Bell Bailey’s, licor de café e Cointreau (serve duas pessoas. R$ 22)

DRINK JOHN WAYNE

Rum, Malibu, suco de abacaxi, licor de melão e soda (serve apenas uma pessoa. R$ 12)

Onde: Villa Country

Localização: Avenida Francisco Matarazzo, 774; 3868-5858

PICANHA À LA RONALDO

Carne acompanhada com mandioca crocante e agrião. Como o proprietário Fuad Sallum é torcedor do Corinthians, assim que o jogador Ronaldo foi contratado pelo clube, ele batizou o prato com o nome do atacante.

Preço: R$ 44,90

Onde: Esquina Grill

Localização: Rua Martim Francisco, 244; Higienópolis; 3666-4493

ELVIS BURGER

2 hambúrgueres de 120 gramas de fraldinha, queijo prato derretido, alface, tomate, cebola, maionese, mostarda, picles, acompanha batata frita e um potinho com queijo cheddar derretido (lanche favorito de Elvis)

Preço: R$ 22,90

Onde: Memphis Burger

Localização: Av. Juscelino Kubitschek, 181; Itaim Bibi; 3045-2451