Um estranho jardim

O edifício de Niemeyer discrepava, naqueles meados de 1950, dos pesados remanescentes do formalismo que expressara a mentalidade sisuda e solene da época da República Velha. O Califórnia questionava a arquitetura de imitação, que tentara reproduzir aqui a Paris que não éramos, colagens que expressavam o que queríamos ser, modo de gastar o dinheiro gordo que nos vinha do café.

O Edifício Califórnia não só expõe o atrevimento criativo de Niemeyer. O arquiteto agregou à sua obra um painel de cores paulistas de Candido Portinari, logo na entrada da galeria, cuja tortuosidade amenizava as retidões de trajetos dos pedestres. Contrapunha-se, com seu traçado de roça, à linha reta das ruas e ao ângulo reto da esquina que alongavam caminhos. Há meio século corta caminho, jeito de atravessar espaços de que tanto gostam os brasileiros em geral. No seu tempo, era o painel a visão inevitável, contrapontística, de quem parasse para saborear um aromático café no lado oposto.

Além do painel de pastilhas, Niemeyer agregou ao edifício o jardim de Di Cavalcanti sobre a laje do pátio interno, que o eventual curioso espia de qualquer janela dos corredores de circulação que vão do primeiro ao último andar. Foi o modo de livrar o lado de trás do prédio da feiura em que se expressa a mentalidade de que o belo fica confinado àquilo que se vê, à frente. O lado de trás dos edifícios é quase sempre um nojo visual. No fundo, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. O jardim de Di Cavalcanti quebra essa tendência, mesmo que poucos olhem para ele. Suas sinuosidades brancas, pretas, cinzas e vermelhas seriam quando muito as de um piso a mais, talvez excêntrico, não fosse o verde exuberante das plantas que se intrometem no desenho dando uma alegria de orla marítima à tristeza do concreto.