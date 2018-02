Um é baleado e outro preso ao tentarem assaltar investigador na zona sul de SP

SÃO PAULO - Ocupando uma scooter Suzuki Burgman preta 600 cc, um investigador do 16º Distrito Policial, da Vila Clementino, reagiu a uma tentativa de roubo e acabou baleando um dos assaltantes, por volta das 22h30 de terça-feira, 30, na região do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

"O investigador havia acabado de fazer seu plantão. Na Avenida República do Líbano, próximo à Avenida Ibirapuera, duas pessoas em uma moto Honda Twister prata tentaram assaltar o policial. Ele reagiu e acertou o motorista", contou o delegado Fábio Baena Martin, do Grupo de Operações Especiais (GOE). Os criminosos ainda conseguiram fugir.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O baleado, que passou por cirurgia, foi encontrado pelos policiais no pronto-socorro do Hospital Geral de Pedreira, e identificado como Tiago Alves Trindade de Souza, de 21 anos. Funcionários do hospital anotaram a placa do Astra preto que deixou Souza no pronto socorro. Encontrado, o dono do veículo disse que o havia vendido e deu o endereço do comprador, no bairro de Americanópolis. Na residência do novo proprietário foram encontrados o Astra e a Twister, ambos ensanguentados. O morador da residência foi detido para averiguação.

"Chamou a atenção ele ter conseguido dirigir, gravemente ferido, por cerca de 12 quilômetros, do local do crime até a residência em que estava a moto", comentou Martin. O caso foi registrado na mesma delegacia onde o investigador trabalha. De acordo com a polícia, Souza não possuí antecedentes criminais.

Notícia atualizada às 5h25