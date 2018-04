Um dos suspeitos de matar jovem supervisora na Grande SP é detido

SÃO PAULO - A polícia deteve na noite de ontem, 23, um homem suspeito de envolvimento no assassinato da supervisora de vendas Vanessa de Vasconcelos Duarte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta quinta-feira, 24, o suspeito será submetido a reconhecimento pessoal por uma testemunha.

O homem detido ontem é amigo do principal acusado do crime, Edson Bezerra de Gouveia, de 35 anos. A SSP não informou onde foi realizada a prisão. O suspeito está detido no Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Santana de Parnaíba. Gouveia está foragido desde sexta-feira, quando sua prisão temporária por 30 dias foi decretada.

Vanessa foi encontrada morta em Vargem Grande Paulista no dia 12. Ontem, a Polícia Civil informou ter o primeiro nome do segundo suspeito, mas não o divulgou.

Segundo a polícia, os dois acusados teriam cometido outros crimes juntos. "Temos informes de que os dois, após o crime, se dirigiram para a região de Araraquara", contou Tadros. Lá, eles teriam brigado por dinheiro e Gouveia voltou para a Grande São Paulo.