''Um dos polos culturais mais visitados de SP''

As idas e vindas da capital para o interior em trem durante a infância fizeram o presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), Caio Carvalho, desenvolver fascínio pelo setor ferroviário. Tanto que chegou a ser vice-presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária.

Quando adolescente, Caio pegava o trem da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana para descer a serra com amigos e voltar no fim da tarde. "Tudo isso fez com que a Estação da Luz tivesse um significado especial para mim."

Na SPTuris, Carvalho coloca o local como um dos pontos turísticos clássicos da capital. "Com o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca e o Jardim da Luz, a estação se tornou um polo cultural que está entre os mais visitados de São Paulo", explica.