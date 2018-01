Um dos advogados abandona a defesa do casal Nardoni

O advogado Marco Polo Levorin, que defendia o casal Nardoni, confirmou nesta terça-feira, 14, sua saída do caso. Segundo ele, o motivo para o abandono foram divergências profissionais e processuais. O advogado não quis detalhar quais foram essas divergências.

Especial: um ano do caso Isabella

Segundo ele, o pedido de petição renunciando à defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá - acusado de matar Isabella Nardoni, de 5 anos, em março do ano passado - foi feito nesta segunda-feira, 13. Ainda segundo ele, os outros advogados do casal, Ricardo Martins e Rogério Neri, permanecem no caso.