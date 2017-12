Um domingo no parque com Adoniran Barbosa

SÃO PAULO - Domingo é do samba. A partir das 11 horas, no dia 17 de outubro, o Núcleo João Rubinato leva ao Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, canções do compositor paulista Adoniran Barbosa, que completaria um século de vida neste ano.

Veja o especial dos 100 anos de Adoniran Barbosa

Nascido em Valinhos, no interior de São Paulo, em 6 de agosto de 1910, João Rubinato, filho de imigrantes italianos, representava através de suas letras -- ainda atuais -- o dia a dia capital. Com abordagens ora bem humoradas (no famoso "Samba do Arnesto") e ora dramáticas (a tragédia de "Iracema"), Adoniran é considerado um dos maiores representantes do samba no Estado.

A apresentação no fim de semana busca relembrar canções não tão conhecidas, que serão tocadas pelos integrantes do Grêmio Recreativo de Resistência Cultural Kolombolo diá Piratininga. A intenção é contar histórias e "causos" de Adoniran durante o show. A banda é formada por 13 pessoas, que se dividem entre percussão, voz, cavaco, violão e flauta.

A atração é parte do Programa Cultura para Todos, do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo (Fussesp). O Núcleo João Rubinato se apresenta no espaço Casa do Caboclo com entrada gratuita.

Serviço:

Dia 17 de outubro, às 11 horas

Parque da Água Branca - Espaço Casa do Caboclo

Rua Ministro Godói, 180 - Perdizes - São Paulo/ SP

Entrada franca