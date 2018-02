Um dia depois de chuva, capital paulista ainda tem pontos sem luz

SÃO PAULO - A chuva que atingiu a capital paulista no fim da tarde de terça-feira, 7, ainda prejudica o fornecimento de luz. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 19h desta quarta a cidade registrava 47 pontos com falta de energia elétrica e 39 semáforos com problemas.

Às 14h, a AES Eletropaulo informou que 80% dos locais sem luz já tinham o fornecimento restabelecido, mas, segundo relatos de moradores das zonas sul e norte, diversas ruas continuavam sem fornecimento. A companhia não informou quantas cidades da Grande São Paulo sofreram com a falta de energia e nem quantas pessoas foram prejudicadas.

Na tarde de terça, São Paulo registrou ventos de até 78 km/h no Mirante de Santana, na zona norte, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Galhos, árvores, toldos e outros objetos foram arremessados contra a rede de energia, o que provocou os apagões.

Em nota divulgada na manhã desta quarta, a Eletropaulo informou que, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), o ciclone extra tropical, que gerou as rajadas de vento, impactou a rede de distribuição elétrica.

O radar de alerta da companhia, que classifica as ocorrências de 0 a 5, atingiu na terça o seu nível máximo nas regiões oeste, sul e norte da capital e nível 3 na região leste, além de afetar municípios, como Santo André, Mauá, Cotia e Osasco.

Árvores. Entre as 18h50 de ontem e a manhã de hoje, 225 árvores caíram na Grande São Paulo. Na terça, uma pessoa morreu e outra ficou ferida, após uma árvore de grande porte cair sobre três veículos na esquina da Avenida Rio Branco com a Alameda Glete, na região central.

Nesta quarta, uma árvore caiu em cima de uma van escolar na Avenida Elísio Teixeira Leite, na altura do número 3602, na região da Freguesia do Ó, na zona norte. Não havia passageiros no automóvel no momento do acidente. Ninguém se feriu.

Texto atualizado às 19h45.