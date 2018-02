Um dia após ficar estável, Cantareira volta a registrar queda

SÃO PAULO - Após o nível de água se manter estável pela primeira vez após 38 quedas consecutivas, o Sistema Cantareira voltou a cair nesta quarta-feira, 5. De acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o Cantareira perdeu 0.1 ponto porcentual do volume de água, que caiu e 11,9% para 11,8%.

Ainda segundo levantamento da Sabesp, choveu menos sobre a região em relação aos dados de terça-feira. Nesta quarta, a Companhia registrou 3,6 milímetros, ante 15,7 milímetros do dia anterior. No volume acumulado do mês, o sistema registra 43,2 milímetros - o que já supera a soma total do mês de outubro, que teve 42,5 milímetros.

Antes de a segunda cota do volume morto entrar no cálculo da Sabesp, no dia 24 de outubro, o nível do Cantareira estava em apenas 3%, o mais baixo já registrado. Após o acréscimo de 105 bilhões de litros da reserva técnica, o volume útil de água subiu para 13,6%.

Com exceção dos acréscimos das reservas técnicas, o último aumento no manancial aconteceu no dia 16 de abril, há 203 dias, quando o nível do reservatório subiu de 12% para 12,3%.

Outros mananciais. Os sistemas Alto Tietê e Guarapiranga, que abastecem a Grande São Paulo, também registraram quedas nesta quarta. Enquanto o nível de água no primeiro passou de 8,7% para 8,6%, caindo 0.1 ponto porcentual; no segundo a redução foi ainda maior: 0.4 ponto porcentual. O Sistema Guarapiranga, que passou a abastecer parte da população atendida pelo Cantareira,caiu de 37,9% para 37,5%.