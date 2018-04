Um deficiente comprar carro com isenção

De quais impostos os portadores de deficiência física são isentos?

No âmbito estadual, do ICMS e do IPVA e, no federal, do IPI e do IOF

2.

Como ser isento do pagamento do ICMS e do IPVA?

Vá ao posto fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado e leve: laudo de perícia médica do Detran; comprovantes de renda ou patrimonial e de residência; cópias autenticadas da CNH com as restrições e características do veículo e a aptidão do condutor para dirigir o veículo adaptado; notas fiscais das adaptações do carro; e a declaração de que não tem outro carro com o benefício

3.

E para o IPI e IOF?

Consulte o site http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/IsenIpiDefiFisico.htm

4.

A isenção só se aplica a carros novos? Qual é o limite do benefício?

Sim. Pode-se adquirir um veículo a cada 2 anos

5.

O responsável por um deficiente tem direito à isenção?

Sim

6.

Qual o procedimento para a venda do veículo?

Só se pode vender para outro portador de deficiência seguindo a Instrução Normativa da Receita Federal 988, de 22/12/2009

FONTES: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e Receita

Federal do Brasil