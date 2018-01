Um de cada três vereadores de São Paulo é candidato

SÃO PAULO - Vinte dos 55 vereadores de São Paulo vão disputar as eleições neste ano e tentar deixar o Palácio Anchieta, sede do Legislativo paulistano. Eles somam 909.484 votos, ou 38,4% do total obtido pelos eleitos. Entre os candidatos, dois foram campeões de votos em 2012: Roberto Tripoli (PV), conhecido como “defensor dos animais”, e Goulart (PSD), uma espécie de “prefeito” na Capela do Socorro, zona sul.

Na Câmara desde 1989, Tripoli tenta eleger-se deputado estadual, para levar para o interior o hospital gratuito para animais domésticos criado na capital. “Já estou rodando as cidades divulgando o projeto”, disse Tripoli, o vereador mais votado em 2012, com 132.313 votos.

No quinto mandato, com 104.301 votos, Goulart foi o terceiro mais votado e tenta uma vaga de deputado federal. “Serei um ‘vereador’ em Brasília, pela zona sul”, diz. Já os vereadores Gilberto Natalini (PV) e Benko (PHS) candidataram-se ao governo estadual. Natalini tenta deixar a Câmara após quatro mandatos. Benko, advogado e liderança do PHS, está no primeiro mandato, como o 54.º vereador mais votado. / COLABOROU FÁBIO ROSSINI

Veja quais são os cargos pleiteados pelos vereadores

Candidatos a governador: Natalini (PV), Benko (PHS).

Deputado federal: Adilson Amadeu (PTB), Conte Lopes (PTB), Eliseu Gabriel (PSB), Goulart (PSD), Floriano Pesaro (PSDB), Netinho (PCdoB), Paulo Frange (PTB), Ricardo Nunes (PMDB) e Senival (PT).

Deputado estadual: Camilo (PSD), Telhada (PSDB), Barreto (PSDB), José Américo (PT), Police (PSD), Marco Aurélio Cunha (PSD), Marquito (PTB), Marta Costa (PSD) e Tripoli (PV).