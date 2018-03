Um casal e a filha morrem após acidente em Cambé (PR)

Um casal e a filha, moradores da cidade de Goiânia (GO), morreram, por volta das 20h30 de quinta-feira, 3, após o Honda Civic da família ser atingido de frente por um caminhão Iveco no quilômetro 90 da rodovia PR-445, em Cambé, no norte do Paraná.

Jean Cláudio Pila, de 38 anos, a esposa, Flávia Fonseca Capelari, 33, e a filha, Maria Fonseca Capelari Pila, de 11 anos, viajavam para Arapongas (PR), distante 25 quilômetros do local do acidente, onde iriam visitar parentes, quando um dos pneus do caminhão estourou.

Desgovernado, o veículo de carga invadiu a faixa de rolamento contrária, atingindo de frente o Honda, num trecho de reta. As vítimas morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o IML de Londrina segundo a polícia. O caminhoneiro, com ferimentos leves, foi levado para a Santa Casa de Cambé.