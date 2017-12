Um Bon Jovi mais maduro lota o Morumbi

Bon Jovi dividiu os holofotes com seu parceiro de longa data, o guitarrista Richie Sambora, e abriu o show com a canção Blood on Blood, do álbum New Jersey. Em seguida, a banda tocou We Weren"t Born to Follow, faixa que abre o seu novo disco, trabalho que tem um foco mais social e fala ao proletariado americano.

Sambora estava em boa forma, como demonstrou na antológica You Give Love A Bad Name, que foi acompanhada do início ao fim pela plateia. E, sim, Bon Jovi está mais velho, mas nem parece.

O destaque da primeira metade do show foi para a balada Superman Tonight, que tem uma melodia bem construída e explica bem os caminhos pelos quais Jon Bon Jovi tem enveredado ultimamente: nos últimos álbuns, o cantor tem transitado mais pelo Heartland Rock, de Bruce Springsteen e John Mellencamp. É uma mescla de country com rock - mais adequada à fase madura do músico. Suas canções não têm mais o idealismo de hits como Livin on a Prayer. Falam de casamentos e relacionamentos duradouros, como Superman, em que diz a um amor que, em vez de paixão, ele precisa de proteção: "Quem vai te salvar quando as estrelas caírem do céu? Quem vai te trazer para perto quando a maré subir?" Outro sinal da fase mais "caseira" de Bon Jovi é When We Were Beautiful. Com um refrão honestíssimo, é a indicação de que uma longa carreira de sex symbol uma hora tem de parar ou mudar para algo mais condizente com a realidade.