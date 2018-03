Um avanço contra a impunidade

A impunidade é um dos principais fatores que contribuem para o crescimento dos índices criminais. Vivemos o drama em Salvador e na Região Metropolitana nos últimos anos.

Os índices de assassinatos dispararam, associados a uma das menores taxas de resolução de homicídios do Brasil. Só casos de grande repercussão são alvo de investigações mais bem feitas. Esse ambiente de impunidade contribui para o crescimentos dos assassinatos, que acabaram fugindo do controle no Estado. O governo costuma associar o problema ao crack. Mas somente quando os assassinos se sentirem ameaçados e as chances de punição tornarem-se reais esses índices vão começar a baixar.

DELEGADA E CONSELHEIRA ADMINISTRATIVA DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA